В России выявили 28 190 новых случаев коронавируса. Количество смертей вновь максимальное

За последние сутки в России зарегистрировали 28 190 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1219 заражений меньше, чем вчера.

В Москве число новых случаев снизилось с 5002 до 4699. Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкортостан и Свердловская область.