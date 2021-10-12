В России выявили 28 190 новых случаев коронавируса. Количество смертей вновь максимальное

За последние сутки в России зарегистрировали 28 190 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1219 заражений меньше, чем вчера.
В Москве число новых случаев снизилось с 5002 до 4699. Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкортостан и Свердловская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 832 964. За последние сутки выздоровели 20 706 пациентов, за все время — 6 894 285. За сутки умерли 973 человека (максимум с начала пандемии), за весь период — 218 345.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 237,3 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (43,7 млн), на втором — Индия (33,9 млн), на третьем — Бразилия (21,5 млн), на четвертом — Великобритания (8,1 млн).