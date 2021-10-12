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В Москве усилят контроль за соблюдением коронавирусных ограничений в ночных заведениях

Виктория Шанина
Сегодня в 14:42

В московских развлекательных заведениях, которые работают по ночам, усилят проверки по соблюдению коронавирусных ограничений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы по товарам и услугам Алексея Немерюка.

«Будем жестко наказывать и закрывать, если не начнут соблюдать меры», — сказал Немерюк.

Речь идет о термометрии сотрудников и посетителей на входе, расстановке столов как минимум в полутора метрах друг от друга, а также обязательном ношении масок при передвижении по залу или на танцполе.

Согласно пункту 6.3 Кодекса об административных правонарушениях России, нарушение санитарно-эпидемиологических требований наказывается штрафом на сумму до 1 млн рублей или приостановлением работы заведения по решению суда.

За сутки с 11 по 12 октября в России выявили 28 190 случаев коронавируса. В стране зафиксировали максимальную смертность с начала пандемии — за сутки погибли 973 человека. В Москве число новых заражений снизилось с 5002 до 4699.

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