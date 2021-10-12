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Роспотребнадзор Петербурга обязал привить 80% бюджетников, работников сферы услуг и других отраслей

Денис Ламехов
Сегодня в 17:05

Управление Роспотребнадзора по Петербургу выпустило постановление, согласно которому правительству города необходимо организовать работу по вакцинации 80% работников бюджетной сферы и других отраслей. Документ опубликован на сайте организации.

Привиться первым компонентом необходимо до 15 ноября, вторым — до 15 декабря. Полный список сфер, указанных в постановлении, выглядит следующим образом:
— образование;
— здравоохранение;
— соцобслуживание;
— торговля и общепит (включая курьерские доставки);
— временное проживание;
— транспорт (включая такси);
— бытовые услуги;
— салоны красоты;
— фитнес-центры;
— бани, спа-салоны;
— ФОК и бассейны;
— клиентские подразделения банков;
— почта;
— МФЦ;
— ЖКХ и энергетика;
— культурные, выставочные и просветительские мероприятия;
— досуг (включая театры, кинотеатры и концертные залы).

В перечень также внесены гражданские и муниципальные служащие, работники органов государственной власти и их подведомственных организаций.

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что от коронавируса привилась почти треть россиян. Днем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал темп вакцинации в стране «непозволимо маленьким». «Отсюда у нас такая большая смертность», — добавил представитель Кремля.

За последние сутки в России зарегистрировали 28 190 случаев коронавируса. Умерли 973 человека — это максимальный суточный показатель с начала пандемии.

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