Роспотребнадзор Петербурга обязал привить 80% бюджетников, работников сферы услуг и других отраслей

Управление Роспотребнадзора по Петербургу выпустило постановление, согласно которому правительству города необходимо организовать работу по вакцинации 80% работников бюджетной сферы и других отраслей. Документ опубликован на сайте организации.

Привиться первым компонентом необходимо до 15 ноября, вторым — до 15 декабря. Полный список сфер, указанных в постановлении, выглядит следующим образом:

— образование;

— здравоохранение;

— соцобслуживание;

— торговля и общепит (включая курьерские доставки);

— временное проживание;

— транспорт (включая такси);

— бытовые услуги;

— салоны красоты;

— фитнес-центры;

— бани, спа-салоны;

— ФОК и бассейны;

— клиентские подразделения банков;

— почта;

— МФЦ;

— ЖКХ и энергетика;

— культурные, выставочные и просветительские мероприятия;

— досуг (включая театры, кинотеатры и концертные залы).

В перечень также внесены гражданские и муниципальные служащие, работники органов государственной власти и их подведомственных организаций.

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что от коронавируса привилась почти треть россиян. Днем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал темп вакцинации в стране «непозволимо маленьким». «Отсюда у нас такая большая смертность», — добавил представитель Кремля.

За последние сутки в России зарегистрировали 28 190 случаев коронавируса. Умерли 973 человека — это максимальный суточный показатель с начала пандемии.