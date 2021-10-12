МВД начало проверку в приюте «Лохматая душа», где отравились около 200 собак

Полиция начала доследственную проверку в подмосковном приюте «Лохматая душа» из‑за отравления примерно 200 собак, 17 из которых погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора приюта Валентину Силич.

«Я полдня провела у следователя, писала объяснительную: как мы работаем, кто у нас работает. Мы сотрудничаем сейчас с полицией. Пока идут проверки, собираются данные», — сказала Силич.

По словам директора, по результатам экспертизы в организмах умерших собак нашли мышьяк и свинец. На производстве корма могла произойти ошибка, отметила она.

Массовое отравление собак в приюте произошло 29 сентября. По мнению сотрудников приюта, причиной гибели собак стал некачественный корм Happy Lunch, который привезли с большой задержкой.

После употребления Happy Lunch у собак начали отказывать задние лапы и появились судороги. «Лохматая душа» открыла сбор средств на новый корм и оплату бригады врачей, которая работает на территории приюта. Медики предполагали, что это было отравление фосфатом.

30 сентября пострадали еще два приюта — «Наш дом» в Челябинске и «Лесной» в Подмосковье. Они использовали корм другой марки, но от того же производителя ООО «Наш город Ступино».