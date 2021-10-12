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Telegram заблокирует канал основателя «Мужского государства»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:50

Мессенджер Telegram намерен заблокировать канал основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова из‑за правил контента магазинов приложений App Store и Google Play. Об этом рассказал сам Поздняков, а также издание «Медиазона»*.

С Поздняковым уже связалась служба поддержки сервиса. Она рассказала ему о жалобе на его канал. Согласно данным мессенджера, глава «Мужского государства» распространяет материалы, дискриминирующие людей по признаку их сексуальной ориентации.

«Это запрещено правилами App Store и Play Market, поэтому авторы жалобы требуют ограничить доступ к каналу на данных платформах. Мы с большой вероятностью будем вынуждены удовлетворить эти требования», — написала команда Telegram.

Поздняков предложил своим подписчикам перейти на резервный канал, но отметил, что там он и его сторонники «уже скорее всего не сможем распространять материалы, так сильно (о боже) дискриминирующие людей по признаку их сексуальной ориентации».

Поздняков поблагодарил в публикации руководителя Telegram Павла Дурова за то, что тот «все это время не прогибался и всеми силами защищал свободу слова и волеизъявления». «От себя лишь хочу добавить, что тебе уже нужно начинать с этим что‑то делать», — добавил он.

В начале октября нижегородская прокуратура подала иск с требованием запретить объединение «Мужское государство». Поздняков ответил на это, что «уже как год» не руководит «этим брендом».

«Мужское государство» известно угрозами и травлей в адрес ЛГБТ-активистов и феминисток, участников панк-группы Pussy Riot, журналистов, а также брендов, поддерживающих мультикультурность и толерантность.

*«Медиазона» — издание, внесенное в Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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