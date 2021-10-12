В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг, общепита и транспорта

Власти Московской области вводят обязательную вакцинацию для работников сферы торговли, общепита и транспорта, сотрудников фитнес-клубов, салонов красоты и многофункциональных центров. Об этом пишет РБК со ссылкой на региональный Минздрав.

Руководители подмосковных предприятий должны организовать вакцинацию 80% персонала первым компонентом прививки до 10 ноября, вторым — до 10 декабря.

С 4 по 10 октября в Московской области выявили 12 041 случай COVID-19. Это почти на 20% превышает показатели предыдущей недели.

Накануне об ужесточении антикоронавирусных мер объявили власти Ленинградской области. С 15 ноября посещать общественные места в регионе можно будет только по QR-коду, а сотрудникам всех организаций необходимо привиться или предоставить медотвод.