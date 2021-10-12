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Михаил Мишустин заявил, что от коронавируса привилась почти треть населения России

Денис Ламехов
Сегодня в 15:37

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что от коронавируса привилась почти треть россиян. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам премьера, число вакцинированных в России составляет 43 млн человек. Мишустин назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 сложной и добавил, что в оборот запущены более 90 млн комплектов вакцины. «Ситуации с нехваткой быть не может», — отметил он.

11 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал темп вакцинации в стране «непозволимо маленьким». «Отсюда у нас такая большая смертность», — добавил представитель Кремля.

По данным Еврокомиссии на начало октября, в Евросоюзе двумя дозами вакцины привиты не менее 75% взрослого населения. В США этот показатель равняется 57%.

За последние сутки в России зарегистрировали 28 190 случаев коронавируса. Умерли 973 человека — это максимальный суточный показатель с начала пандемии.

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