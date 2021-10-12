Таинственные звонки и новые убийства в трейлере «Крика-5»

Спустя 25 лет после того, как в тихом Вудсборо произошла серия жестоких убийств, в городке появился новый маньяк в маске Призрачного лица. Его целью станет группа подростков, а Сидни попытается выяснить, кто стоит за жуткими преступлениями.

Paramount Pictures выпустила первый трейлер пятой части франшизы «Крик». Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале кинокомпании.

К своим ролям вернутся Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт, которые играют главную цель убийц Сидни Прескотт, репортершу Гейл Уэзерс-Райли и помощника шерифа Дуайта Райли. Также в фильме снялись Марли Шелтон, Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Дилан Миннетт и другие.

Возродить ленту спустя более 10 лет после выхода прошлой части решились режиссеры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Они уже работали вместе над картинами «З/Л/О» и «Я иду искать».

Мировая премьера «Крика-5» намечена на 12 января 2022 года. В российских кинотеатрах хоррор появится на следующий день.

Первый фильм «Крик» вышел в 1996 году, франшиза задумывалась как трилогия, которая должна была завершиться в 2000-м. Однако студия The Weinstein Company решила снять продолжение. Тогда Боб Вайнштейн столкнулся с проблемами из‑за авторских прав и получил иск от продюсера первых трех картин Кэти Конрад. Пришлось вырезать и переснять несколько сцен, но в 2011 году «Крик-4» все-таки вышел.