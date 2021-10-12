перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Соцсети отреагировали на первый снимок Тимоте Шаламе в образе молодого Вилли Вонки 16:47
Таинственные звонки и новые убийства в трейлере «Крика-5» 16:27
Сергей Зуев/Facebook
Задержан ректор «Шанинки» Сергей Зуев. Его подозревают в хищении более 21 млн рублей Обновлено в 16:16
В ВОЗ заявили, что «Спутник V» может быть одобрен до конца года 16:10
New/Open Showcase Festival открыл прием заявок на участие в шоукейс-фестивале 15:47
Михаил Мишустин заявил, что от коронавируса привилась почти треть населения России 15:37
Искусственный интеллект восстановил скрытое изображение под картиной Пикассо 15:17
Пресс-материалы
Московская школа современного искусства ищет студентов на две новые программы 14:50
В Москве усилят контроль за соблюдением коронавирусных ограничений в ночных заведениях 14:42
«Я становлюсь бутербродом»: пользователи Reddit поделились историями о лунатизме 14:26
«Золотой глобус» пройдет в 2022 году, несмотря на череду скандалов 14:26
Вячеслав Володин вновь избран председателем Госдумы 13:27
Instagram будет предупреждать пользователей о сбоях прямо в ленте 12:44
В России выявили 28 190 новых случаев коронавируса. Количество смертей вновь максимальное 11:48
Mail.ru Group сменит название на VK 11:27
В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг, общепита и транспорта 11:03
Twitter разрешил пользователям удалять подписчиков без отправки их в бан 10:53
Следственный комитет России
Умер экс-представитель СК Владимир Маркин 10:42
На красноярского чиновника, назвавшего жителей «кучей дерьма», завели дело об оскорблении 10:19
Джеймс Блейк представил новую версию трека «Funeral» при участии Slowthai и показал клип 10:16
Отключить рекламу

Таинственные звонки и новые убийства в трейлере «Крика-5»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:27

Paramount Pictures выпустила первый трейлер пятой части франшизы «Крик». Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале кинокомпании.

Спустя 25 лет после того, как в тихом Вудсборо произошла серия жестоких убийств, в городке появился новый маньяк в маске Призрачного лица. Его целью станет группа подростков, а Сидни попытается выяснить, кто стоит за жуткими преступлениями.

К своим ролям вернутся Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт, которые играют главную цель убийц Сидни Прескотт, репортершу Гейл Уэзерс-Райли и помощника шерифа Дуайта Райли. Также в фильме снялись Марли Шелтон, Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Дилан Миннетт и другие.

Возродить ленту спустя более 10 лет после выхода прошлой части решились режиссеры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Они уже работали вместе над картинами «З/Л/О» и «Я иду искать».

Мировая премьера «Крика-5» намечена на 12 января 2022 года. В российских кинотеатрах хоррор появится на следующий день.

Первый фильм «Крик» вышел в 1996 году, франшиза задумывалась как трилогия, которая должна была завершиться в 2000-м. Однако студия The Weinstein Company решила снять продолжение. Тогда Боб Вайнштейн столкнулся с проблемами из‑за авторских прав и получил иск от продюсера первых трех картин Кэти Конрад. Пришлось вырезать и переснять несколько сцен, но в 2011 году «Крик-4» все-таки вышел.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Нив Кэмпбелл
Кортни Кокс
Дэвид Аркетт
Дженна Ортега
Дилан Миннетт
Тайлер Джиллетт
Боб Вайнштейн
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить