Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу. Она называется «Рождественский поросенок»

Британская писательница Джоан Роулинг, создавшая серию романов о Гарри Поттере, выпустила новую детскую книгу — фактически первую после выхода «Гарри Поттера и Даров Смерти» в 2007 году. Об этом сообщила сеть книжных магазинов Waterstones. Книга называется «Рождественский поросенок». Он рассказывает о семилетнем мальчике по имени Джек, который отправился в волшебную страну, чтобы спасти свою любимую игрушку — поросенка Пока. Издание будет опубликовано 12 октября в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и Индии, а также в США, Канаде и еще ряде стран на более чем 20 языках. Русский перевод выполнила Александра Глебовская.

Над иллюстрациями к книге работал художник Джим Филд. Он выполнил девять черно-белых разворотов и еще ряд декоративных рисунков. Все их можно будет увидеть в подарочном издании в твердом переплете. Новое произведение Роулинг подходит для читателей старше восьми лет. На сайте оно описано как «сказка, в которую влюбится вся семья», а старший издатель Hachette Children’s Books Рут Олтаймс называет сочинение «сверкающей жемчужиной». Роулинг написала «Рождественского поросенка» во время локдауна. В это же время писательница работала над другим романом для детей — «Икабогом». Его главы она выкладывала в свободном доступе в интернете, чтобы поддержать юных читателей во время пандемии.