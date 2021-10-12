Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу. Она называется «Рождественский поросенок»

Британская писательница Джоан Роулинг, создавшая серию романов о Гарри Поттере, выпустила новую детскую книгу — фактически первую после выхода «Гарри Поттера и Даров Смерти» в 2007 году. Об этом сообщила сеть книжных магазинов Waterstones.
Книга называется «Рождественский поросенок». Он рассказывает о семилетнем мальчике по имени Джек, который отправился в волшебную страну, чтобы спасти свою любимую игрушку — поросенка Пока.
Издание будет опубликовано 12 октября в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и Индии, а также в США, Канаде и еще ряде стран на более чем 20 языках. Русский перевод выполнила Александра Глебовская.
Над иллюстрациями к книге работал художник Джим Филд. Он выполнил девять черно-белых разворотов и еще ряд декоративных рисунков. Все их можно будет увидеть в подарочном издании в твердом переплете.
Новое произведение Роулинг подходит для читателей старше восьми лет. На сайте оно описано как «сказка, в которую влюбится вся семья», а старший издатель Hachette Children’s Books Рут Олтаймс называет сочинение «сверкающей жемчужиной».
Роулинг написала «Рождественского поросенка» во время локдауна. В это же время писательница работала над другим романом для детей — «Икабогом». Его главы она выкладывала в свободном доступе в интернете, чтобы поддержать юных читателей во время пандемии.
Идея новой сказки появилась у автора еще в 2012 году. Она была вдохновлена ее сыном Дэвидом и его любимыми игрушечными поросятами. Закончила Роулинг книгу в 2020 году, когда «в особенности ощущала необходимость человеческой связи».
«Это история о том, как заблудиться и найтись, о любви и о том, что навсегда остается с нами и что проходит. Эта книга также о надежду и выносливости», — рассказала писательница.