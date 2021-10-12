перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу. Она называется «Рождественский поросенок» 18:34
Вышел первый трейлер ремейка комедии «Один дома» 18:14
Москва планирует построить 35 станций метро до конца 2024 года 17:59
Валентина Матвиенко: в Госдуму внесут законопроект о борьбе с семейным насилием 17:56
YouTube заблокировал канал основателя «Мужского государства», посвященный путешествиям 17:44
Стендап-комик Ариана Лолаева записала новое видео с извинениями за шутку про осетинский пирог 17:20
Роспотребнадзор Петербурга обязал привить 80% бюджетников, работников сферы услуг и других отраслей 17:05
Смертность в России достигла миллиона человек в год. Это максимум за историю страны 17:02
Соцсети отреагировали на первый снимок Тимоте Шаламе в образе молодого Вилли Вонки 16:47
Таинственные звонки и новые убийства в трейлере «Крика-5» 16:27
Сергей Зуев/Facebook
Задержан ректор «Шанинки» Сергей Зуев. Его подозревают в хищении более 21 млн рублей Обновлено в 16:16
В ВОЗ заявили, что «Спутник V» может быть одобрен до конца года 16:10
New/Open Showcase Festival открыл прием заявок на участие в шоукейс-фестивале 15:47
Михаил Мишустин заявил, что от коронавируса привилась почти треть населения России 15:37
Искусственный интеллект восстановил скрытое изображение под картиной Пикассо 15:17
Пресс-материалы
Московская школа современного искусства ищет студентов на две новые программы 14:50
В Москве усилят контроль за соблюдением коронавирусных ограничений в ночных заведениях 14:42
«Я становлюсь бутербродом»: пользователи Reddit поделились историями о лунатизме 14:26
«Золотой глобус» пройдет в 2022 году, несмотря на череду скандалов 14:26
Вячеслав Володин вновь избран председателем Госдумы 13:27
Отключить рекламу

Вышел первый трейлер ремейка комедии «Один дома»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:14

20th Century Studios показал трейлер нового поколения семейной комедии «Один дома». Картина выйдет на стриминговой платформе Disney+ 12 ноября.

Сюжет перезапуска практически не отличается от оригинального фильма. Семья мальчика уезжает в рождественский отпуск и забывает его дома. Ему предстоит защищаться от злоумышленников, и в этом ребенку помогут самодельные ловушки.

Нового главного героя будут звать Макс, его сыграет Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»). Также в ролях: Элли Кемпер, Роб Дилейни, Тимоти Симонс, Элли Маки, Эшлинг Би и Кенан Томпсон.

Ремейк поставил Дэн Мейзер — режиссер фильмов «Кто есть Америка?» и «Дедушка легкого поведения». Сценаристами выступили авторы шоу «Saturday Night Live» Мики Дей и Стритер Сейделл.

Ранее в сети появились слухи о том, что подросший персонаж оригинальной франшизы Кевин МакКаллистер появится в ремейке. По сообщениям СМИ, он возглавит собственную охранную компанию, которая работает в доме нового героя, а сыграет Кевина вновь Маколей Калкин. Однако в трейлере он не появился.

Оригинальный «Один дома» Криса Коламбуса и Джона Хьюза вышел в 1990 году. Он стал самым кассовым рождественским фильмом в истории США и был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус».

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Дэн Мазер
Кенан Томпсон
Маколей Калкин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить