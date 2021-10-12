Вышел первый трейлер ремейка комедии «Один дома»

Сюжет перезапуска практически не отличается от оригинального фильма. Семья мальчика уезжает в рождественский отпуск и забывает его дома. Ему предстоит защищаться от злоумышленников, и в этом ребенку помогут самодельные ловушки.

Нового главного героя будут звать Макс, его сыграет Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»). Также в ролях: Элли Кемпер, Роб Дилейни, Тимоти Симонс, Элли Маки, Эшлинг Би и Кенан Томпсон.

Ремейк поставил Дэн Мейзер — режиссер фильмов «Кто есть Америка?» и «Дедушка легкого поведения». Сценаристами выступили авторы шоу «Saturday Night Live» Мики Дей и Стритер Сейделл.

Ранее в сети появились слухи о том, что подросший персонаж оригинальной франшизы Кевин МакКаллистер появится в ремейке. По сообщениям СМИ, он возглавит собственную охранную компанию, которая работает в доме нового героя, а сыграет Кевина вновь Маколей Калкин. Однако в трейлере он не появился.

Оригинальный «Один дома» Криса Коламбуса и Джона Хьюза вышел в 1990 году. Он стал самым кассовым рождественским фильмом в истории США и был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус».