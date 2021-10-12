Искусственный интеллект восстановил скрытое изображение под картиной Пикассо

Затем нейросеть изучила стиль работы Пикассо и восстановила цвет и фактуру картины. Следующим шагом стало определение высоты портрета и его полномасштабная печать на холсте с помощью 3D-принтера.

Специалисты британской компании Oxia Palu обнаружили и восстановили изображение обнаженной женщины под картиной испанского художника Пабло Пикассо «Завтрак слепого» 1903 года. В этом им помог искусственный интеллект, сообщает CNN .

«Я надеюсь, что Пикассо был бы счастлив, узнав, что сокровище, которое он спрятал для будущих поколений, наконец-то обнаружено, спустя 48 лет после его смерти и 118 лет после того, как картина была скрыта», — сказал физик из Университетского колледжа Лондона и соучредитель Oxia Palus Джордж Канн.

Второй основатель компании Энтони Бурачед отметил, что «искусство — это хранилище сложной информации, и машинное обучение развилось до такой степени, что может помочь нам проанализировать эту информацию».

«Теперь у нас есть сложные системы, которые могут помочь нам лучше понять нашу историю и культуру», — сказал он.

Полученное изображение назвали «Одинокая сидящая обнаженная» («Lonesome Crouching Nude»). По словам специалиста по Пабло Пикассо Тая Мерфи, ее можно было бы отнести к «голубому периоду» творчества художника. С 1901 по 1904 год он преимущественно писал в оттенках голубого и зелено-голубого.

Мерфи добавил, что только при тщательной проверке эксперты смогут признать, что это не оригинальная картина Пикассо «голубого периода». Однако разработка продолжает совершенствоваться — и вскоре нейросеть повторит свой подвиг, но уже в лучшем качестве.

«Дайте ему время. Как только появятся эти [усовершенствованные] технологии, они будут очень убедительными», — заключил Тай Мерфи.