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Блокировка обзора BadComedian, первый кадр из «The Last of Us» и другие новости дня
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Facebook приостановил работу над проектом Instagram Kids из‑за расследования WSJ 18:12
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СМИ: в новых часах от Apple нашли модуль для передачи данных 17:45
YouTube разблокировал обзор BadComedian на «Чернобыль» Козловского Обновлено в 17:23
Бюро Захи Хадид проведет реконструкцию вокзала в Вильнюсе. Через пути перекинут 150-метровый мост 17:01
Москвичи, испортившие 800 прокатных электросамокатов, выплатили владельцам миллион рублей 16:59
Сын Тома Йорка Ноа выпустил первый трек под своим именем 16:32
В кинотеатре «Художественный» пройдет премьера фильма Брюно Дюмона «Суперзвезда» 16:12
Republic of Korea/Flickr
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Дайджест

Блокировка обзора BadComedian, первый кадр из «The Last of Us» и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:37

В Госдуму внесли законопроект, который позволит губернаторам избираться больше двух сроков подряд. Он также предлагает называть руководителей регионов «главами субъектов РФ».

«Талибан» (признан в России террористической организацией) запретил афганским мужчинам брить бороды и посещать барбершопы. Представители движения объяснили это нормами ислама.

Социал-демократическая партия Германии победила на выборах в бундестаг. Блок «Христианско-демократический союз» Ангелы Меркель набрал минимальное за 16 лет количество голосов.

В России выявили 22 236 новых случаев коронавируса, общее число умерших пациентов превысило 204 000. Ученые из Оксфордского университета выяснили, что пандемия вызвала максимальное сокращение продолжительности жизни со времен Второй мировой войны.

Сервисы Whoosh, Urent и «Яндекс Go» получили 1 млн рублей компенсации за сотни электросамокатов, испорченных солидолом. Злоумышленниками оказались жители Москвы в возрасте от 21 до 22 лет.

Обзор BadComedian на «Чернобыль» Козловского заблокировали почти в 70 странах. Netflix пожаловался на нарушение авторских прав — в ролике использован фрагмент из сериала от HBO. Позже блокировку с видео сняли.

«Газпром-медиа» запустит аналог TikTok под названием Yappy. Приложение позиционируется как соцсеть, где можно «реализовывать свой творческий потенциал».

Сын фронтмена Radiohead Тома Йорка Ноа представил первый трек под своим именем. Ранее он выпускал сольные песни под псевдонимом Alec Owen.

HBO показал первый кадр из сериала «The Last of Us». На нем запечатлены главные герои Элли и Джоэл в исполнении Беллы Рэмси и Педро Паскаля.

На Netflix вышел тизер сериала «Песочный человек». Он станет первой полноценной экранизацией серии комиксов Нила Геймана.

8 октября стартует городской перформанс «Любовные письма» от «Pop-up театра». Современные артисты, художники и общественные деятели прочтут письма из архивов выдающихся жителей Петербурга.

Научно-популярный фестиваль Geek Picnic пройдет 2 октября в Москве. В программе — бесплатное чипирование, соревнования роботов, зона стартапов, выставка вакансий от технологических компаний и три лектория.

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