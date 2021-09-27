В России выявили 22 236 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 22 236 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 262 заражения меньше, чем вчера.
В Москве суточная заболеваемость увеличилась с 3275 до 3387 пациентов. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край и Челябинская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 443 149. За последние сутки выздоровели 13 513 пациента, за все время — 6 618 117. За сутки умерли 779 человек, за весь период — 204 679.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 230,4 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (42,3 млн), на втором — Индия (33,6 млн), на третьем — Бразилия (21,3 млн), на четвертом — Великобритания (7,6 млн).