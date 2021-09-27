В России выявили 22 236 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 22 236 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 262 заражения меньше, чем вчера.

В Москве суточная заболеваемость увеличилась с 3275 до 3387 пациентов. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край и Челябинская область.