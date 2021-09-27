Обзор BadComedian на «Чернобыль» Козловского заблокировали в десятках стран. Блогер готов судиться

Обзор Евгения Баженова (BadComedian) на фильм «Чернобыль» Данилы Козловского заблокировали почти в 70 странах. Об этом сказал сам блогер, добавив, что доступ ограничен для большой части его аудитории.

Причиной блокировки стала жалоба на нарушение авторских прав от Netflix, MPI Media Group и CPR Agency (владельцы и дистрибьюторы фильма «Чернобыль» от HBO). Баженов сказал, что жалобы написали из‑за семисекундного фрагмента американского «Чернобыля».

По информации сервисов WatanNetwork и polsy.org.uk, ролик заблокирован в 68 странах, среди которых Болгария, Великобритания, Венгрия, Португалия, Индия, Италия. России в списке нет, как и США.