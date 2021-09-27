Обзор BadComedian на «Чернобыль» Козловского заблокировали в десятках стран. Блогер готов судиться

Обзор Евгения Баженова (BadComedian) на фильм «Чернобыль» Данилы Козловского заблокировали почти в 70 странах. Об этом сказал сам блогер, добавив, что доступ ограничен для большой части его аудитории.
Причиной блокировки стала жалоба на нарушение авторских прав от Netflix, MPI Media Group и CPR Agency (владельцы и дистрибьюторы фильма «Чернобыль» от HBO). Баженов сказал, что жалобы написали из‑за семисекундного фрагмента американского «Чернобыля».
По информации сервисов WatanNetwork и polsy.org.uk, ролик заблокирован в 68 странах, среди которых Болгария, Великобритания, Венгрия, Португалия, Индия, Италия. России в списке нет, как и США.
BadComedian назвал поведение Netflix странным. По его словам, стриминговый сервис позволяет делать обзоры на фильмы, которые спонсирует компания, без каких‑либо ограничений. В контексте обсуждения блокировки блогер несколько раз упомянул имя Александра Роднянского, продюсера российского «Чернобыля», но напрямую обвинять его не стал.
Как пишет «Подъем», Баженов подал две жалобы на блокировку, заявив о «неправомерной цензуре». «Скорее всего, они на эту жалобу уже ответят страйком, то есть ролик удалят, я думаю. После этого, наверное, уже будет уровень суда», — сказал блогер.
Обзор BadComedian на «Чернобыль» вышел 21 сентября. В нем Баженов раскритиковал картину, отметив неубедительные диалоги, использование современных выражений и несоответствие историческим фактам. К моменту написания новости ролик набрал на ютьюбе 9,7 млн просмотров.