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«Газпром-медиа» запустит аналог TikTok в конце 2021 года. Новая соцсеть получит название Yappy

Семён Гудошников
Сегодня в 10:47

Входящее в «Газпром-медиа» ООО «Ритм Медиа» зарегистрировало товарный знак Yappy, сообщает «Коммерсант». Приложение уже доступно в App Store, но пока в стадии закрытого тестирования — его запуск состоится в конце текущего года.

Yappy позиционируется как соцсеть, где можно «реализовывать свой творческий потенциал», создавая вертикальные видео длиной до 60 секунд. Основная целевая аудитория — пользователи в возрасте 14–34 лет, которые «увлечены саморазвитием и карьерой и для которых важны личное признание и материальный успех».

Непонятно, что будет драйвером для развития Yappy, так как возможностью снимать вертикальные видео сейчас никого не удивить, сходятся во мнении опрошенные «Коммерсантом» эксперты. По их словам, Yappy пока выглядит «как очень рискованный проект, способный сжечь много ресурсов без серьезного результата», а потенциальные затраты на запуск, поддержание работы и продвижение эксперты оценивают от сотен миллионов до миллиардов рублей.

Yappy запускается на основе приложения «Ямолодец», которое было создано при поддержке «Иннопрактики», возглавляемой Катериной Тихоновой. Ее называют младшей дочерью Владимира Путина. Холдинг «Газпром-медиа» приобрел «Ямолодец» в 2020 году.

Прежде функционал TikTok в своих приложениях уже продублировали Instagram, Snapchat и «ВКонтакте». Свой аналог с роликами из фильмов запустил Netflix. О планах создать аналогичное приложение с вертикальными видео объявляли даже в Министерстве просвещения РФ.

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