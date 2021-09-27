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Появился первый кадр из сериала «The Last of Us», пилотную серию которого снял Кантемир Балагов

Семён Гудошников
Сегодня в 12:20

Американский телеканал HBO опубликовал первый кадр из сериала «The Last of Us» — первую серию снял российский режиссер Кантемир Балагов. Это экранизация видеоигры на тему постапокалиптического будущего — действие происходит спустя 20 лет после падения современной цивилизации.

В кадре изображены главные герои — девочка-подросток Элли (Белла Рэмси) и контрабандист Джоэл (Педро Паскаль). По сюжету Джоэла нанимают вывести Элли из зоны карантина. Сюжет разворачивается на фоне глобальной пандемии.

Фильм Балагова «Дылда» в 2019 году получил приз ФИПРЕССИ в Каннах и попал в шорт-лист «Оскара». Сам Балагов называл себя поклонником игры The Last of Us: «Я счастлив, что Крейг Мэйзин и HBO выбрали меня на эту роль, это большая честь и огромная ответственность — как перед зрителями, так и перед миллионами таких же, как и я, фанатов игры».

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