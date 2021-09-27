Появился первый кадр из сериала «The Last of Us», пилотную серию которого снял Кантемир Балагов

Американский телеканал HBO опубликовал первый кадр из сериала «The Last of Us» — первую серию снял российский режиссер Кантемир Балагов. Это экранизация видеоигры на тему постапокалиптического будущего — действие происходит спустя 20 лет после падения современной цивилизации.

В кадре изображены главные герои — девочка-подросток Элли (Белла Рэмси) и контрабандист Джоэл (Педро Паскаль). По сюжету Джоэла нанимают вывести Элли из зоны карантина. Сюжет разворачивается на фоне глобальной пандемии.