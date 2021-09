Появился первый кадр из сериала «The Last of Us», пилотную серию которого снял Кантемир Балагов

Американский телеканал HBO опубликовал первый кадр из сериала «The Last of Us» — первую серию снял российский режиссер Кантемир Балагов . Это экранизация видеоигры на тему постапокалиптического будущего — действие происходит спустя 20 лет после падения современной цивилизации.

Фильм Балагова «Дылда» в 2019 году получил приз ФИПРЕССИ в Каннах и попал в шорт-лист «Оскара». Сам Балагов называл себя поклонником игры The Last of Us: «Я счастлив, что Крейг Мэйзин и HBO выбрали меня на эту роль, это большая честь и огромная ответственность — как перед зрителями, так и перед миллионами таких же, как и я, фанатов игры».