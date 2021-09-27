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Пандемия вызвала максимальное сокращение продолжительности жизни со времен Второй мировой

Семён Гудошников
Сегодня в 12:50

Пандемия коронавируса привела в 2020 году к наибольшему годовому снижению индекса продолжительности жизни со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование социологов из Оксфордского университета.

Специалисты изучили данные по 29 государствам, в том числе Европы, США и Чили, и обнаружили, что в 11 странах у мужчин и в 8 у женщин ожидаемая продолжительность жизни сократилась более чем на год, в 22 — более чем на шесть месяцев. Пандемия свела на нет прогресс по продолжительности жизни, который был достигнут в последние 5–6 лет, говорят социологи.

«Для западных стран, таких как Испания, Италия, Англия, Бельгия, столь значительное снижение продолжительности жизни наблюдалось только во время Второй мировой войны», — сообщил один из авторов исследования Хосе Мануэль Абурто.

Сокращение жизни больше затронуло мужчин, чем женщин. Наиболее существенно показатель упал среди мужчин в США — на 2,2 года. На втором месте — Литва, там спад составил около 1,7 лет. Продолжительность жизни женщин в США сократилась на 1,65 года. Среди причин исследователи называют биологические особенности мужского и женского организма и разницу в моделях поведения.

Пандемия не только сокращает продолжительность жизни, но и увеличивает смертность от наркотиков. В 2020 году в России число умерших от наркотических веществ увеличилось на 60% — до 7316 человек. По данным американского Института измерения и оценки здоровья, это связано с тем, что пандемия оказывает на людей психологическое влияние, что приводит не только к увеличению потребления веществ, но и к усугублению психических расстройств.

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