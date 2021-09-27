В Госдуму внесли законопроект, который позволит губернаторам избираться больше двух сроков подряд

Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект «О единой системе публичной власти в РФ в развитие Конституции». В частности, он предполагает отмену ограничения для глав регионов избираться не более двух сроков подряд. Об этом пишут «Интерфакс» и РИА «Новости».

Кроме того, документ предлагает называть руководителей регионов «главами субъектов Российской Федерации» (например, Рустам Минниханов станет не президентом Татарстана, а главой Татарстана), а высший орган исполнительной власти региона — «правительством субъекта Российской Федерации». При этом в региональных законодательных органах не должно быть словосочетаний, входящих в названия федеральных органов власти.

Законопроект также устанавливает единый срок полномочий для губернаторов — пять лет. Основания для прекращения полномочий в связи с утратой документ расширяет. Президент сможет делать выговоры и предупреждения главам регионов. После их отрешения президентом бывшие губернаторы не смогут занимать такую должность ни в одном регионе в течение пяти лет, сказано в проекте закона.

«Внесенный законопроект — это следующий шаг в приведении законодательства в соответствие с обновленной Конституцией. Законопроектом развиваются положения о единой системе публичной власти на уровне российских регионов», — заявили в думском комитете по госстроительству и законодательству.

Если законопроект примут, то на третий срок смогут баллотироваться, к примеру, мэр Москвы Сергей Собянин, срок полномочий которого истекает в 2023 году, и глава Татарстана Рустам Минниханов, чьи полномочия истекают в 2025-м.

Поправки к Конституции, принятые в июле 2020 года, позволяют Владимиру Путину избираться президентом на третий срок подряд. При этом такое исключение сделали только для действующих и бывших глав РФ (то есть для него и Дмитрия Медведева). Все остальные могут баллотироваться на эту должность лишь два раза — слово «подряд», которое позволило Путину пойти в президенты в третий раз после срока Медведева, из Конституции убрали.

В России запретили губернаторам избираться более двух сроков подряд в июне 2015 года.