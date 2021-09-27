перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Григорий Явлинский госпитализирован из‑за проблем с сердцем 14:18
Dmitry Rozhkov/Wikimedia Commons
Александр Ширвиндт покинет должность худрука Театра сатиры 14:02
Научно-популярный фестиваль Geek Picnic пройдет 2 октября в Москве 13:39
Обзор BadComedian на «Чернобыль» Козловского заблокировали в десятках стран. Блогер готов судиться 13:23
Пандемия вызвала максимальное сокращение продолжительности жизни со времен Второй мировой 12:50
Появился первый кадр из сериала «The Last of Us», пилотную серию которого снял Кантемир Балагов 12:20
В России выявили 22 236 новых случаев коронавируса 11:52
«Фотобанк Moscow-Live»/Flickr
В Госдуму внесли законопроект, который позволит губернаторам избираться больше двух сроков подряд 11:38
«Газпром-медиа» запустит аналог TikTok в конце 2021 года. Новая соцсеть получит название Yappy 10:47
Умер киновед и кинокритик Кирилл Разлогов 10:32
Талибы запретили мужчинам в Афганистане брить бороды и ходить в барбершопы 9:56
Партия Меркель проиграла выборы в немецкий парламент. Победа за социал-демократами 9:48
Alexander Shatov/Unsplash
В YouTube сказали, что будут решать проблемы с властями РФ, чтобы сервис продолжал работать в стране 8:41
Больше половины жителей Швейцарии проголосовали за разрешение гей-браков Вчера в 21:05
Дейв Баутиста приютил щенка, над которым издевались, и пообещал заплатить тому, кто выдаст обидчика Вчера в 20:31
Кадыров установил мировой рекорд, набрав наибольшее число голосов на выборах глав регионов Вчера в 19:48
После второго уик-энда прокатные сборы «Дюны» в России превысили миллиард рублей Вчера в 18:46
Фейковая автограф-сессия с Пелевиным, победители «Кинотавра» и другие новости дня
Вчера в 18:37 дайджест
IKEA снимет с производства мягкую игрушку в виде акулы Вчера в 17:18
Автограф-сессия Пелевина оказалась фейком, устроенным для нового номера Esquire Вчера в 17:12
Отключить рекламу

В Госдуму внесли законопроект, который позволит губернаторам избираться больше двух сроков подряд

Семён Гудошников
Сегодня в 11:38

Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект «О единой системе публичной власти в РФ в развитие Конституции». В частности, он предполагает отмену ограничения для глав регионов избираться не более двух сроков подряд. Об этом пишут «Интерфакс» и РИА «Новости».

Кроме того, документ предлагает называть руководителей регионов «главами субъектов Российской Федерации» (например, Рустам Минниханов станет не президентом Татарстана, а главой Татарстана), а высший орган исполнительной власти региона — «правительством субъекта Российской Федерации». При этом в региональных законодательных органах не должно быть словосочетаний, входящих в названия федеральных органов власти.

Законопроект также устанавливает единый срок полномочий для губернаторов — пять лет. Основания для прекращения полномочий в связи с утратой документ расширяет. Президент сможет делать выговоры и предупреждения главам регионов. После их отрешения президентом бывшие губернаторы не смогут занимать такую должность ни в одном регионе в течение пяти лет, сказано в проекте закона.

«Внесенный законопроект — это следующий шаг в приведении законодательства в соответствие с обновленной Конституцией. Законопроектом развиваются положения о единой системе публичной власти на уровне российских регионов», — заявили в думском комитете по госстроительству и законодательству.

Если законопроект примут, то на третий срок смогут баллотироваться, к примеру, мэр Москвы Сергей Собянин, срок полномочий которого истекает в 2023 году, и глава Татарстана Рустам Минниханов, чьи полномочия истекают в 2025-м.

Поправки к Конституции, принятые в июле 2020 года, позволяют Владимиру Путину избираться президентом на третий срок подряд. При этом такое исключение сделали только для действующих и бывших глав РФ (то есть для него и Дмитрия Медведева). Все остальные могут баллотироваться на эту должность лишь два раза — слово «подряд», которое позволило Путину пойти в президенты в третий раз после срока Медведева, из Конституции убрали.

В России запретили губернаторам избираться более двух сроков подряд в июне 2015 года.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Госдума
Интерфакс
РИА Новости
Конституционный комитет Госдумы
Люди
Рустам Минниханов
Андрей Клишас
Павел Крашенинников
Владимир Путин
Сергей Собянин
Дмитрий Медведев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить