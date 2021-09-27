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Москвичи, испортившие 800 прокатных электросамокатов, выплатили владельцам миллион рублей

Виктория Шанина
Сегодня в 16:59

Сервисы Whoosh, Urent и «Яндекс Go» получили 1 млн рублей компенсации за 800 испорченных прокатных электросамокатов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на два источника, «знакомых с деталями расследования».

Злоумышленниками оказались трое жителей Москвы в возрасте 21–22 лет. Они возместили ущерб по мировому соглашению от 17 сентября. Самокаты уже вернулись на улицы города после сервисного обслуживания.

Whoosh направила полученные средства в фонд помощи детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата «Движение — это жизнь». Urent и «Яндекс Go» также переведут свою компенсацию в российские благотворительные фонды, говорится в заявлении компаний.

В конце августа неизвестные обмазали солидолом панели на прокатных электросамокатах. Инцидент произошел на Ленинском проспекте и Крымском Валу. Изначально сообщалось о 400 испорченных транспортных средствах.

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