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Netflix представил тизер сериала «Песочный человек» — экранизации комиксов Нила Геймана

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:15

Стриминговый сервис Netflix представил тизер сериала «Песочный человек», основанного на новаторской серии комиксов Нила Геймана. Его премьера пройдет, предположительно, осенью 2021 года — точная дата пока неизвестна.

Шоу расскажет о том, как смертные люди вызвали, а затем пленили повелителя снов Морфея. Его в сериале играет Том Стерридж. Ему предстоит вырваться на свободу и позднее узнать, что плен был лишь началом его злоключений.

Создателями проекта являются сам Гейман, а также продюсеры Аллан Хайнберг и Дэвид С.Гойер. В сериале снялись, помимо Стерриджа, Гвендолин Кристи («Игра престолов»), Вивьен Ачеампонг, Чарлз Дэнс, Бойд Холбрук, Дэвид Тьюлис и другие.

«Песочный человек» — это серия комиксов, изданная DC в 1989–1996 годах. Ее пытались экранизировать неоднократно, но полноценный кинопроект так и не состоялся. По мнению ScreenRant, версия Netflix будет более близка к оригиналу, чем предыдущие попытки.

«Если среди комиксов и существуют неэкранизируемые серии, то это, несомненно, „Песочный человек“ — постмодернистский, абстрактный, эпический графроман Нила Геймана. И тем не менее нас ждет его экранизация», — писала о проекте «Афиша Daily» в материале про самые ожидаемые сериалы года.

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