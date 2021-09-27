Сын Тома Йорка Ноа выпустил первый трек под своим именем

Ноа Йорк, сын лидера группы Radiohead Тома Йорка, выпустил первый трек под собственным именем, сообщает NME. Композиция получила название «Trying Too Hard (Lullaby)». Прежде Ноа Йорк уже выпускал музыку сольно, но работал под псевдонимом Alec Owen.

«Страшно заявлять о собственной идентичности. То, что людям не все равно, дает мне чуть-чуть уверенности, что я не просто придаток», — заявил музыкант, предполагая неизбежность сравнений с творчеством отца. Аналогий со звучанием Radiohead избежать действительно трудно — и по настроению, и с точки зрения приемов трек навевает ассоциации с альбомами The Bends или In Rainbows.