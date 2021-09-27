Научно-популярный фестиваль Geek Picnic пройдет 2 октября в Москве

Фестиваль науки и технологий Geek Picnic состоится 2 октября на площадке московского музея «Винзавод», рассказали «Афише Daily» его представители. На этот раз он будет посвящен вопросам образования, а его активности предназначены для всех возрастов.

В программе — матчи между командами роботов, зона стартапов, в том числе с первым в России летающим такси, выставка вакансий от технологических компаний и три лектория: о биотехнологиях, экологической ответственности и цифровизации.

Организаторы также обещают конкурсы косплееров, аллею художников-комиксистов, VR-аттракционы и даже чипирование для всех желающих. За музыкальную программу фестиваля отвечают Cream Soda, Tesla Boy и Pompeya.

Geek Picnic пройдет с 11.00 до 21.00. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.