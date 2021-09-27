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Талибы запретили мужчинам в Афганистане брить бороды и ходить в барбершопы

Семён Гудошников
Сегодня в 9:56

Радикальное движение «Талибан»* запретило афганским мужчинам брить бороды и посещать барбершопы. Объяснили это нормами ислама, пишет ТАСС со ссылкой на местную прессу и руководителя управления информации и культуры южной провинции Гильменд Хафиза Рашида.

Решение было принято на заседании недавно созданного Министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, наделенного функцией «полиции нравов». Это аналог органа, существовавшего в Афганистане 1996–2001 годах, когда талибы также были у власти.

Ранее местные СМИ сообщали о закрытии по всей стране большого числа мужских салонов красоты и барбершопов — их работе мешали сторонники радикалов.

«Талибану» удалось захватить почти всю территорию Афганистана за считаные месяцы. Боевики пошли в наступление в апреле, после начала вывода войск США и НАТО. Уже 15 августа они взяли без боя Кабул.

Несмотря на обещания «Талибана» соблюдать права женщин и привлечь их к строительству нового государства, в состав временного правительства вошли только мужчины. Кроме того, женщинам запретили заниматься спортом.

Недавно «Талибан» вернулся к практикам публичных казней и отрубанию рук, заявив, что «отрубание рук крайне необходимо для безопасности». Также в стране запретили публично исполнять и слушать музыку.

*«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.

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