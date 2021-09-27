Партия Меркель проиграла выборы в немецкий парламент. Победа за социал-демократами

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) победила на выборах в Бундестаг, сообщает ЦИК ФРГ. Блок «Христианско-демократический союз» (ХДС/ХСС) Ангелы Меркель с небольшим отставанием занял второе место и получил самый низкий результат за всю историю.

СДПГ получила 25,7% голосов. ХДС/ХСС на втором месте с 24,1%. Третье место занимают «Зеленые» с 14,8%, четвертое — у Свободной демократической партии с 11,5%, «Альтернатива для Германии» пятая с 10,3%.

Две крупнейшие партии прошли выборы с минимальным отрывом друг от друга. Washington Post пишет, что немцы в смятении — за 16 лет лидерства Меркель они отвыкли от резких разворотов в политике. Низкий результат ХДС связывают с уходом Меркель с поста председателя партии — избиратели часто голосуют не столько за саму партию, сколько за лидера.

Далее партиям предстоит создать коалицию в парламенте — от этого будет зависеть курс Германии во внешней и внутренней политике. При этом расстановка сил повлияет и на весь Евросоюз — ФРГ принято считать неформальным лидером ЕС.

От исхода голосования также зависит, кто станет следующим канцлером. Два главных претендента — лидер ХДС Армин Лашет и кандидат от СДПГ Олаф Шольц. Интересно, что и тот, и другой фактически воспринимаются как продолжатели дела Меркель.

Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Меркель в выборах не участвовала и покинет должность после того, как будет сформирована правящая коалиция и назначен новый канцлер.