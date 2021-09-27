«Pop-up театр» проведет городской перформанс «Любовные письма» с Варварой Шмыковой и Ириной Шихман

Авторы познакомят зрителей с городом через любовные истории известных личностей и обычных горожан, создавая для каждого участника индивидуальный эмоциональный опыт. Главная тема проекта — работа с памятью и личными архивами в историческом контексте Петербурга.

В городе есть сотни адресов, по которым жили выдающиеся деятели культуры, включая писателей, художников, политиков, спортсменов, архитекторов, предпринимателей, царей и революционеров. В числе героев — Иван Тургенев и Полина Виардо, Антон Чехов и Ольга Книппер, Зинаида Гиппиус и Аким Волынский, Леонид Андреев и Алиса Коонен, Александр II и княгиня Екатерина Долгорукова, Лиля Брик и Владимир Маяковский.

Все они любили и писали письма, которые теперь озвучат современные артисты и общественные деятели. Участниками проекта стали Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, Варвара Шмыкова, Дмитрий Лысенков, Ирина Шихман и другие. Полный список можно найти на сайте театра.