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«Pop-up театр» проведет городской перформанс «Любовные письма» с Варварой Шмыковой и Ириной Шихман

Виктория Шанина
Сегодня в 19:04

8 октября независимый петербургский «Pop-up театр» запускает аудиовизуальный перформанс в городской среде «Любовные письма». Премьера проекта приурочена к 6-летнему юбилею, рассказала «Афише Daily» пресс-служба театра.

Авторы познакомят зрителей с городом через любовные истории известных личностей и обычных горожан, создавая для каждого участника индивидуальный эмоциональный опыт. Главная тема проекта — работа с памятью и личными архивами в историческом контексте Петербурга.

© loveletterswalk

В городе есть сотни адресов, по которым жили выдающиеся деятели культуры, включая писателей, художников, политиков, спортсменов, архитекторов, предпринимателей, царей и революционеров. В числе героев — Иван Тургенев и Полина Виардо, Антон Чехов и Ольга Книппер, Зинаида Гиппиус и Аким Волынский, Леонид Андреев и Алиса Коонен, Александр II и княгиня Екатерина Долгорукова, Лиля Брик и Владимир Маяковский.

Все они любили и писали письма, которые теперь озвучат современные артисты и общественные деятели. Участниками проекта стали Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, Варвара Шмыкова, Дмитрий Лысенков, Ирина Шихман и другие. Полный список можно найти на сайте театра.

«Моей постоянной сценой является город, и я много о нем размышляю. Мы живем в старых городах, которые медленно меняются и давно не отвечают нашему внутреннему запросу на гибкую общественную среду. Город — это бесконечные барьеры, и преодоление этих барьеров — важный путь для создания доверительной среды, без которой невозможно развитие. Если город заговорит с нами на языке любви, если наши предки и современники заполнят его своим чувственным опытом, наше взаимодействие с городом станет еще более личным и глубоким».
Семен Александровский
Основатель «Pop-up театра»

Записи посланий легли в основу перформанса на базе бесплатного мобильного приложения «Любовные письма». Всего на момент запуска проекта пользователям будут доступны около ста исторических писем.

Для участия в перформансе необходим смартфон с доступом к интернету и наушники. Каждый трек имеет привязку к адресу, по которому было получено или отправлено любовное послание. Письма можно слушать в двух режимах: прогулочном и дистанционном. В прогулочном формате записи включаются автоматически при приближении к месту. В дистанционном — пользователь может слушать письма, вручную выбирая интересующие локации на карте приложения.

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