«Pop-up театр» проведет городской перформанс «Любовные письма» с Варварой Шмыковой и Ириной Шихман

8 октября независимый петербургский «Pop-up театр» запускает аудиовизуальный перформанс в городской среде «Любовные письма». Премьера проекта приурочена к 6-летнему юбилею, рассказала «Афише Daily» пресс-служба театра.
Авторы познакомят зрителей с городом через любовные истории известных личностей и обычных горожан, создавая для каждого участника индивидуальный эмоциональный опыт. Главная тема проекта — работа с памятью и личными архивами в историческом контексте Петербурга.
В городе есть сотни адресов, по которым жили выдающиеся деятели культуры, включая писателей, художников, политиков, спортсменов, архитекторов, предпринимателей, царей и революционеров. В числе героев — Иван Тургенев и Полина Виардо, Антон Чехов и Ольга Книппер, Зинаида Гиппиус и Аким Волынский, Леонид Андреев и Алиса Коонен, Александр II и княгиня Екатерина Долгорукова, Лиля Брик и Владимир Маяковский.
Все они любили и писали письма, которые теперь озвучат современные артисты и общественные деятели. Участниками проекта стали Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, Варвара Шмыкова, Дмитрий Лысенков, Ирина Шихман и другие. Полный список можно найти на сайте театра.
Записи посланий легли в основу перформанса на базе бесплатного мобильного приложения «Любовные письма». Всего на момент запуска проекта пользователям будут доступны около ста исторических писем.
Для участия в перформансе необходим смартфон с доступом к интернету и наушники. Каждый трек имеет привязку к адресу, по которому было получено или отправлено любовное послание. Письма можно слушать в двух режимах: прогулочном и дистанционном. В прогулочном формате записи включаются автоматически при приближении к месту. В дистанционном — пользователь может слушать письма, вручную выбирая интересующие локации на карте приложения.