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Самоизоляция Путина, итальянский орден Урганта и другие новости дня
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Дайджест

Самоизоляция Путина, итальянский орден Урганта и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 21:54

Владимир Путин уйдет на самоизоляцию из‑за заражений COVID-19 в его окружении. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент сдал отрицательный тест на коронавирус, он абсолютно здоров.

Губернатор Подмосковья распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Бужаниново. Накануне там прошел народный сход из‑за изнасилования и убийства пенсионерки, в котором подозревают двоих граждан соседней страны.

Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью о рисках массовой ревакцинации от COVID-19. Ученые заявляют, что из‑за нее могут возникнуть воспалительные заболевания сердца.

Представитель ООН заявил, что изменение климата приводит к усугублению неравенства и увеличению конфликтов. Быстрее всего напряжение нарастает в беднейших странах из‑за нехватки ресурсов, воды и еды.

Австрийский канцлер заявил, что власти не примут ни одного беженца из Афганистана. По его словам, в Австрии проживает четвертая по величине афганская община в мире, и страна уже столкнулась с проблемой социальной интеграции этих людей.

Telegram, Facebook и Twitter получили новые штрафы за отказ удалять запрещенный контент. Их общая сумма составила 35 млн рублей, а если считать с февраля, то 170 млн.

Газета The Wall Street Journal обвинила Facebook в создании «белого списка» пользователей, которые освобождены от соблюдения правил соцсети. По данным издания, такие люди могут публиковать антивакцинные посты и распространять фейки.

Сооснователь Apple Стив Возняк решил создать частную космическую компанию Privateer Space. По его словам, проект будет отличаться от конкурентов, но чем именно, пока неясно.

Руслан Усачев стал новым героем «вДудя». Он обсудил с ведущим причины своей иммиграции, политическую ситуацию в стране и особенности блогерского ремесла.

Ивану Урганту вручили орден Звезды Италии степени кавалера за шоу «Ciao, 2020!». Этой наградой отмечают людей, способствующих дружеским связям между страной и другими государствами.

DC и Warner Bros. разработают многосерийный спин-офф к «Бэтмену» Мэтта Ривза. В центре сюжета окажется Пингвин — один из главных антагонистов вселенной.

В конце сентября в летнем кинотеатре «Гаража» пройдут показы трех фильмов 32-го «Кинотавра». Первым гости увидят «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и смогут обсудить его с создателями.

Группа «Залпом» продолжит серию шоукейсов фестиваля Jager Night Embassy проектом «Деревня Московская». Это результат экспедиции музыкантов по Кировской области, во время которой они проникались русским фольклором и деревенской жизнью.

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