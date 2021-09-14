Сооснователь Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании

Сооснователь Apple Стив Возняк сообщил в твиттере о создании частной космической компании Privateer Space и опубликовал ссылку на ролик с презентацией проекта. По его словам, компания будет отличаться от своих конкурентов.

В описании к видео говорится, что Privateer Space создана, чтобы «космос был безопасным и доступным для всего человечества». Основателем компании вместе с Возняком стал Алекс Филдинг, учредитель американского робототехнического стартапа Ripcord.

В самом видео закадровый голос говорит, что «космос — не гонка, не соревнование и не игра», а «мы — не один человек, одна компания, одна нация, мы — одна планета». Авторы видео описывают себя как исследователей, инженеров, любителей риска, мечтателей, и выражают готовность работать вместе, чтобы сделать «правильно и хорошо» и позаботиться о том, чтобы «следующему поколению было лучше».

Команда Privateer Space раскроет планы на будущее на конференции Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies, которая пройдет с 14 по 17 сентября 2021 года.