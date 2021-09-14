перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Власти пообещали закрыть общежитие для мигрантов в Бужаниново после убийства пенсионерки 10:25
Колин Фаррелл в роли Пингвина. Warner Bros./YouTube
У «Бэтмена» Мэтта Ривза появится сериал спин-офф. Его главным героем станет Пингвин 9:55
Сооснователь Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании 9:01
ООН: изменение климата приводит к увеличению конфликтов и усугублению неравенства 2:09
Президент информагентства Reuters уйдет со своего поста к концу года 1:36
Роскомнадзор заблокировал сайт Михаила Ходорковского о кандидатах в депутаты Госдумы 0:39
Иван Ургант получил орден Звезды Италии после новогоднего шоу «Ciao, 2020!» Вчера в 23:47
France 24 English/YouTube
В Париже начали оборачивать тканью Триумфальную арку. Об этом мечтал умерший художник Христо Явашев Вчера в 22:30
В Афганистане после прихода к власти талибов* закрылись более 150 СМИ Вчера в 21:41
В Москве задержали подозреваемого по делу о смертельном отравлении арбузом — это дезинсектор Вчера в 21:05
Американский телеведущий Джон Оливер продает плюшевых медведей, чтоб помочь независимым СМИ Беларуси Вчера в 20:51
Историческая победа Даниила Медведева, перенос Comic Con Russia и другие новости дня
Вчера в 20:17 дайджест
Кинотеатр «Художественный» впервые покажет в России португальский фильм «Дневники Цугуа» Вчера в 19:47
В Харькове прошел ЛГБТ-марш. В нем приняли участие около 3000 человек Вчера в 18:41
Comic Con Russia/ВКонтакте
Фестиваль Comic Con Russia и выставку «ИгроМир» перенесли на 2022 год Вчера в 17:53
Пользователи из России пожаловались на сбой работы App Store. Приложения скачиваются только с VPN Вчера в 17:40
Группа «Залпом» выступит на резиденции Jager Night Embassy с шоукейсом о русском фольклоре Вчера в 16:57
Marvel показал первый трейлер сериала «Соколиный Глаз». Шоу стартует 24 ноября Вчера в 16:57
Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией Вчера в 16:18
В учебнике по английскому языку для шестиклассников нашли ссылку на порносайт Вчера в 16:09
Отключить рекламу

Сооснователь Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:01

Сооснователь Apple Стив Возняк сообщил в твиттере о создании частной космической компании Privateer Space и опубликовал ссылку на ролик с презентацией проекта. По его словам, компания будет отличаться от своих конкурентов.

«Создается частная космическая компания, которая будет не похожа на другие»,

В описании к видео говорится, что Privateer Space создана, чтобы «космос был безопасным и доступным для всего человечества». Основателем компании вместе с Возняком стал Алекс Филдинг, учредитель американского робототехнического стартапа Ripcord.

В самом видео закадровый голос говорит, что «космос — не гонка, не соревнование и не игра», а «мы — не один человек, одна компания, одна нация, мы — одна планета». Авторы видео описывают себя как исследователей, инженеров, любителей риска, мечтателей, и выражают готовность работать вместе, чтобы сделать «правильно и хорошо» и позаботиться о том, чтобы «следующему поколению было лучше».

Команда Privateer Space раскроет планы на будущее на конференции Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies, которая пройдет с 14 по 17 сентября 2021 года.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Люди
Стив Возняк
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить