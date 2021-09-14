Австрия отказалась принимать афганских беженцев

Власти Австрии оказываются принимать беженцев из Афганистана. Об этом канцлер страны Себастьян Курц рассказал в интервью газете Stampa.

«Мы не примем в нашей стране ни одного афганского беженца. <…> Этого не произойдет, пока я у власти», — заявил политик.

По словам Курца, в Австрии проживает четвертая по величине афганская община в мире. Только за последние несколько лет в страну из Афганистана прибыли более 44 тыс. граждан, отметил канцлер.

«Мы занимаем реалистичную позицию — интеграция афганцев очень трудна», — сказал Курц. Он пояснил, что сложности связаны в том числе с их уровнем образования и расхождениями в фундаментальных ценностях.

Политик добавил, что Австрия оказывает поддержку странам, которые граничат с Афганистаном, и выделяет 20 млн евро на обеспечение защиты и помощи афганцам в регионе.