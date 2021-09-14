Путин перейдет на самоизоляцию из‑за случаев ковида в окружении

Владимир Путин должен перейти на самоизоляцию из‑за заражений COVID-19 в его окружении. Об этом говорится на сайте президента.

Из‑за самоизоляции Путин будет участвовать в саммитах ШОС и ОДКБ, намеченных на 15–17 сентября, по видеосвязи. Пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что Путин сдал отрицательный тест на коронавирус, он абсолютно здоров.

Накануне глава государства во время разговора с паралимпийцами заявил, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что нужно разобраться в ситуации, но, вероятно, ему «самому скоро на карантин придется».

Позже пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что президент выразился образно.

Владимир Путин привился от COVID-19 весной вакциной «Спутник V». Он неоднократно заявлял, что титры антител после прививки у него «держатся хорошо».

Песков отмечал в июле, что при общении президента с людьми продолжают приниматься меры предосторожности. Некоторые собеседники главы государства могут пройти тщательное обследование, другие — отправиться на карантин; все зависит от ситуации, пояснял он.