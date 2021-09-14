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Власти пообещали закрыть общежитие для мигрантов в Бужаниново после убийства пенсионерки 10:25
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Власти пообещали закрыть общежитие для мигрантов в Бужаниново после убийства пенсионерки

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:25

Власти будут добиваться ликвидации общежития для мигрантов в поселке Бужаниново Московской области после изнасилования и убийства пенсионерки. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев.

Вечером 13 сентября жители Бужаниново вышли на сход к общежитию мигрантов, работающих на компанию «Экоокна», после появления информации об изнасиловании и убийстве пожилой женщины. Местные СМИ сообщали, что трое мигрантов напали на женщину, когда та собирала в лесу грибы. Ее тело нашли неподалеку от железнодорожных путей. Позже СК подтвердил, что по подозрению в убийстве и изнасиловании 67-летней женщины задержаны «двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения».

«Встреча с правоохранителями, диалог с представителями власти помогли предотвратить конфликт. Уважаемые земляки! Я призываю вас остановиться. Линчевать всех подряд, исходя из их национальности, — это ошибка, которая может породить большую агрессию», — написал Токарев.

По его словам, на 14 сентября назначена встреча с собственником общежития, чтобы потребовать его закрытия. «Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступления. Виновные обязательно понесут наказание», — отметил чиновник.

Местный житель Андрей Трофимов сообщил во «ВКонтакте», что встреча по поводу закрытия общежития с главой Сергиево-Посадского городского округа и начальством полиции начнется в 20.00.

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