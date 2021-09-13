Группа «Залпом» выступит на резиденции Jager Night Embassy с шоукейсом о русском фольклоре

18 сентября группа «Залпом» продолжит серию шоукейсов фестиваля Jager Night Embassy. Музыканты перенесут зрителей в быт и атмосферу сказочно-реальной русской деревни Московская, рассказали «Афише Daily» представители ивента.

Совместно с mgmt.run участники «Залпом» покажут результаты филд-трипа по России в формате спектакля, лекции, инсталляций и концерт-перформанса. Группа исследует национальные традиции и переосмысляет ночную жизнь современного города и раскрывает ее через элементы фольклора и локальных мифов.

Стартом проекта «Деревня Московская» стала поездка в Кировскую область, организованная «Залпом», Хаски, Zavet и Юрой Катовским для сбора материала и вдохновляющих мистических историй. Основную массу впечатлений музыканты привезли из деревни Московская.

«Местные жители до сих пор бойко поют песни своих праотцов, в селах собираются ансамбли кружевных барышень, а слухи про лешего нашептываются соседям вполголоса», — рассказывают члены «Залпом».

В программе: спектакль «Деревня Московская» по мотивам свадебных и похоронных обрядов, лекция музыканта Сергея Старостина о русской традиционной музыке в контексте современной культуры, аналог краеведческого музея из Афанасьево и инсталляция «Сарай», где каждый сможет сесть за стол с деревенским ансамблем. Пространство резиденции Jager Night Embassy будет оборудовано двумя музыкальными сценами — с лайвами от i61, Archanga, Wokawòna, Батерс, MAIB и множества других представителей московской андеграунд-сцены.

Сбор гостей начнется 18 сентября, в 17.30, по адресу 3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 25. Регистрация доступна по ссылке.