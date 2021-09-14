У «Бэтмена» Мэтта Ривза появится сериал спин-офф. Его главным героем станет Пингвин

DC и Warner Bros. работают над сериалом спин-оффом нового «Бэтмена», где в центре сюжета окажется Пингвин — один из главных антагонистов вселенной. Проект находится на ранней стадии разработки, сообщает Deadline.

Шоураннером выступит Лорен ЛеФранк («Агенты Щ.И.Т.), исполнительными продюсерами — Мэтт Ривз, режиссер нового «Бэтмена», и Дилан Кларк, его продюсер. Ожидается, что Пингвина вновь сыграет Колин Фаррелл, но DC пока не комментирует это.

Шоу расскажет о становлении Пингвина, как криминального босса, и по тональности будет напоминать «Лицо со шрамом». Премьера пройдет на HBO Max, когда именно, не сообщается. Других подробностей пока тоже нет.

Проект о Пингвине станет вторым спин-офф-сериалом нового «Бэтмена». Первый был анонсирован прошлым летом и сконцентрируется на работе полиции Готэма. Мэт Ривз называл его приквелом к полнометражному фильму.