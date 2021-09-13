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Иван Ургант получил орден Звезды Италии после новогоднего шоу «Ciao, 2020!» Вчера в 23:47
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Иван Ургант получил орден Звезды Италии после новогоднего шоу «Ciao, 2020!»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:47

Российский телеведущий Иван Ургант получил орден Звезды Италии степени кавалера. Его шоумену вручил посол Италии в России Паскуале Терраччано. Об этом сообщил ТАСС.

Эту награду вручают за особые заслуги в продвижении дружеских связей и сотрудничества между Италией и другими государствами. Предположительно, Ургант удостоился ее за новогоднее шоу «Ciao, 2020!» и другие телепроекты, связанные с итальянской культурой.

«Позвольте выразить глубочайшую признательность и благодарность за столь высокую честь, оказанную мне президентом Итальянской Республики, советом ордена и вами лично», — сказал телеведущий послу на итальянском языке.

Праздничное шоу «Ciao, 2020!» вышло в эфир 30 декабря. Его подготовила команда программы «Вечерний Ургант». В нем популярные хиты 2020 года исполнялись на итальянском языке, а весь антураж был стилизован под концерты итальянской эстрады 1980-х годов.

Шоу пользовалось большим успехом у российских зрителей. Кроме того, оно привлекло внимание зарубежных СМИ, в том числе итальянских Corriere della Sera. La Stampa и La Repubblica. Программу высоко оценил лично Паскуале Терраччано.

В июне 2021 года ведущие «Вечернего Урганта» вновь появились на телеэкранах в образе итальянцев — они выпустили пародию на фильм «Невероятные приключения итальянцев в России. В 2012 году Ургант также участвовал в документальном цикле «Их Италия» с Владимиром Познером.

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