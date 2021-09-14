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Telegram, Facebook и Twitter оштрафовали за отказ удалять запрещенный контент еще на 35 млн рублей

Виктория Шанина
Сегодня в 15:04

Таганский суд Москвы назначил новые штрафы соцсетям Facebook и Twitter, а также мессенджеру Telegram за отказ удалять запрещенную информацию. Общая сумма взысканий составила 35 млн рублей, пишет ТАСС.

Facebook

Штраф для Facebook составил 21 млн рублей. В отношении соцсети суд рассмотрел пять административных протоколов по статье 13.41 КоАП («Нарушение порядка ограничения доступа к информации»). Общая сумма штрафов для Facebook за неудаление контента — 90 млн рублей.

Telegram

Мессенджер оштрафован на 9 млн рублей, по той же статье в отношении Telegram было рассмотрено два протокола. За все время платформа должна заплатить уже 35 млн рублей. Еще с февраля Роскомнадзор направляет жалобы администрации Telegram о публикации призывов к митингам.

Twitter

Twitter был оштрафован на 5 млн рублей по двум административным протоколам. Общая сумма штрафов для соцсети составила более 45 млн рублей.

В мае мировой суд штрафовал Telegram на 5 млн рублей из‑за того, что мессенджер не удалил призывы на акции в поддержку Навального. Facebook за аналогичные преступления был оштрафован на 25 млн рублей. В июне по той же статье обе соцсети получили новые штрафы — 17 и 10 млн рублей соответственно.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google удалить с YouTube ролики об акциях в поддержку Навального. В компании не согласились с решением ведомства и подали на него иск в Арбитражный суд Москвы. Если Google не удалит ролики и суд встанет на сторону РКН, американскому ИТ-гиганту грозит штраф в 8 млн рублей.

Штрафы на миллионы рублей за отказ удалять запрещенный контент также получили в России «ВКонтакте», TikTok и Twitter. Работу последнего на время замедлили, но затем оставили ограничения только для мобильной версии приложения. В Роскомнадзоре пояснили, что это произошло после удаления администрацией Twitter большинства ссылок на противоправный контент.

Лидером по числу неудаленного контента Роскомнадзор назвал видеохостинг YouTube. Ведомство направило компании Google LLC (владеет YouTube) более 24 тыс. требований удалить запрещенный контент, однако около 5000 материалов так и не было удалено.

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