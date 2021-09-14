С 27 по 29 сентября в летнем кинотеатре Garage Screen пройдут показы трех фильмов 32-го фестиваля «Кинотавр». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Гаража».

27 сентября в летнем кинотеатре покажут фильм закрытия киносмотра — драму Киры Коваленко «Разжимая кулаки». После сеанса картину обсудят с ее режиссером, продюсером Александром Роднянским и сценаристом Александром Ярушем.

Названия двух других картин, которые можно будет посмотреть в Garage Screen 28 и 29 сентября, объявят 22 сентября. После них также состоится дискуссия с создателями.

«Разжимая кулаки» рассказывает о девушке Аде, которая работает продавщицей в небольшом шахтерском городке Мизур в Северной Осетии. Она хочет сбежать из родного города и воссоединиться со страшим братом, уехавшим в Ростов, но чрезмерно опекающий отец не дает ей это сделать.