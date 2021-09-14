С 27 по 29 сентября в летнем кинотеатре Garage Screen пройдут показы трех фильмов 32-го фестиваля «Кинотавр». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Гаража».
27 сентября в летнем кинотеатре покажут фильм закрытия киносмотра — драму Киры Коваленко «Разжимая кулаки». После сеанса картину обсудят с ее режиссером, продюсером Александром Роднянским и сценаристом Александром Ярушем.
Названия двух других картин, которые можно будет посмотреть в Garage Screen 28 и 29 сентября, объявят 22 сентября. После них также состоится дискуссия с создателями.
«Разжимая кулаки» рассказывает о девушке Аде, которая работает продавщицей в небольшом шахтерском городке Мизур в Северной Осетии. Она хочет сбежать из родного города и воссоединиться со страшим братом, уехавшим в Ростов, но чрезмерно опекающий отец не дает ей это сделать.
На 74-м Каннском кинофестивале картина получила гран-при в программе «Особый взгляд». Еще до ее триумфа «Афиша Daily» взяла небольшое интервью у Киры Коваленко.