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WSJ: Facebook ведет белые списки людей, которые могут нарушать правила соцсети

Виктория Шанина
Сегодня в 16:03

Facebook создал список привилегированных пользователей и освободил их от соблюдения части или всех правил соцсети. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.

«Facebook регулярно делает исключения для влиятельных игроков», — пишет газета, отмечая, что эта проблема затрагивают все сферы деятельности компании.

Специальная программа XCheck контролирует посты известных людей из так называемого белого списка. С ее помощью алгоритмы соцсети не скрывают автоматически контент, который может нарушать правила по борьбе с пропагандой ненависти, подстрекательством к насилию или сексуальным контентом.

В числе таких постов были утверждения, что вакцины от коронавируса смертельны, Хиллари Клинтон связана с тайной организацией педофилов или что Дональд Трамп называл «животными» беженцев, ищущих убежища в США. Привилегированные пользователи публиковали их без каких‑либо санкций, пишет WSJ.

Представитель Facebook Энди Стоун отметил, что система была создана, чтобы внимательнее рассматривать посты известных людей и применять политику компании в отношение контента не массово, а точечно. Тем не менее по его словам, совет директоров соцсети начинает постепенно отказываться от такой практики.

Всего по состоянию на 2020 года таких пользователей было 5,8 млн. В белом списке оказались политики, представители шоу-бизнеса, спортсмены и популярные блогеры. Среди аккаунтов из последней категории попадались даже те, которые ведутся от лица животных.

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