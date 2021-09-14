Юрий Дудь взял интервью у Руслана Усачева

Он встретился с Юрием Дудем в Черногории и поговорил с ним о причинах иммиграции, политической ситуации в России и особенностях блогерского ремесла. Затем они встретились еще раз, уже в Казахстане, куда Усачев переехал жить на месяц после Черногории.

В конце июня Усачев сказал, что покидает Россию. Он сказал, что ему «больно смотреть на то, что происходит в России», и в какой то момент он понял, что из страны пора валить. Блогер решил путешествовать по миру и каждый месяц переезжать в новую страну.