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Юрий Дудь взял интервью у Руслана Усачева

Семён Гудошников
Сегодня в 13:31

Новым героем «вДудя» стал блогер Руслан Усачев, недавно уехавший из России.

Он встретился с Юрием Дудем в Черногории и поговорил с ним о причинах иммиграции, политической ситуации в России и особенностях блогерского ремесла. Затем они встретились еще раз, уже в Казахстане, куда Усачев переехал жить на месяц после Черногории.

В конце июня Усачев сказал, что покидает Россию. Он сказал, что ему «больно смотреть на то, что происходит в России», и в какой то момент он понял, что из страны пора валить. Блогер решил путешествовать по миру и каждый месяц переезжать в новую страну.

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