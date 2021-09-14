В журнале The Lancet вышла статья о возможной опасности массовой ревакцинации

Массовая ревакцинация от коронавируса сейчас не нужна и даже может быть опасна, так как увеличивается риск возникновения воспалительных заболеваний сердца. Об этом говорится в исследовании американских и международных ученых, опубликованном в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

В статье указано, что одобренные властями вакцины от COVID-19 высокоэффективны против тяжелой формы заболевания, а против легкого течения болезни защита может со временем ослабевать. Широкое распространение бустерных (третьих) доз вакцин «неуместно на данном этапе пандемии», утверждают исследователи.

Необходимость массовой ревакцинации может возникнуть, если сформированный после прививки иммунитет ослабнет еще больше или появится новая мутация коронавируса, способная обойти защиту вакцин, подчеркивают ученые. Преждевременное введение бустеров может повлечь за собой побочные эффекты, в частности, воспаление сердца, или миокардит. Такие проявления чаще всего встречается после второй дозы вакцины мРНК (по этой технологии сделаны вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech).

Авторы публикации отмечают, что даже при высоких показателях вакцинации среди населения основными распространителями вируса остаются люди, которые не сделали прививку.

Эксперты в области здравоохранения неоднократно указывали, что массовая ревакцинация пока преждевременна. Однако администрация президента США все же намерена приступить к широкому применению бустерной дозы в конце сентября.

В начале августа глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал на время ввести в богатых странах мораторий на ревакцинацию от COVID-19. По мнению ВОЗ, жители таких государств могут обойтись без повторных прививок — это позволит людям из бедных регионов быстрее получить вакцины.