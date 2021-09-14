ООН: изменение климата приводит к увеличению конфликтов и усугублению неравенства

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что на фоне борьбы с климатическим кризисом и глобальным потеплением в мире увеличивается число конфликтов между отдельными группами людей. Об этом рассказал France24.

По словам Бачелет, экологические угрозы усугубляют неравенство и угрожают правам человека в беднейших странах. Там население оказывается в еще более уязвимом положении, чем ранее, из‑за проблем с загрязнением планеты и сохранением ее биоразнообразия.

«Взаимосвязанные кризисы <…> преумножают угрозы, усиливают конфликты, напряженность и структурное неравенство, вынуждая людей оказываться во все более уязвимых ситуациях», — сказала Бачелет.

Она отметила, что уже сейчас заметны сложности с обеспечением достаточным питанием, водой, образовательными возможностями, жильем, услугами здравоохранения в ряде регионов. Под ударом находятся даже жизни людей, подчеркнула комиссар.

Бачелет добавила, что последние месяцы привели к «экстремальным и убийственным климатическим явлениям», среди которых — пожары в Сибири и Калифорнии, а также наводнения в Германии, Турции и Китае.

По мнению комиссара, средства для восстановления экономики после пандемии необходимо потратить на экологичные проекты. Однако, как считает Бачелет, эти меры «к сожалению, не осуществляются последовательно и решительно».

Бачелет напомнила, что государства, подписавшие Парижское соглашение по климату, не выполняют свои обязательства в соответствии со своими обещаниями. «Мы должны поднять планку — от этого в самом деле зависит наше общее будущее», — отметила она.