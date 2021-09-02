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Natura Siberica закроет магазины, у Криштиану Роналду новый рекорд и другие новости дня
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Natura Siberica закроет магазины, у Криштиану Роналду новый рекорд и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:57

В России выявили 18 985 новых случаев коронавируса. За сутки выздоровели 18 669 пациентов, умерли — 798 человек.

На 97-м году жизни скончался греческий композитор Микис Теодоракис. Именно он создал музыку к танцу сиртаки, который впервые показали в фильме «Грек Зорба».

Natura Siberica прекратит производство и продажу своих товаров. Это произойдет из‑за отзыва разрешения на использование товарных знаков Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Kitchen и других.

Власти обязали приложение GetContact собирать, хранить и передавать данные пользователей силовикам по запросу. Сервис внесли в реестр организаторов распространения информации.

В рейтинг лучших университетов мира по версии журнала Times Higher Education попали сразу 60 российских вузов. В топ-200 вошел только МГУ, а на первом месте традиционно Оксфордский университет.

В 2021 году площадь лесных пожаров в России выросла на 20%. Леса горят в стране на протяжении всего года, даже зимой. В основном это происходит из‑за деятельности людей.

Криштиану Роналду забил в составе сборной Португалии 111 мячей — это мировой рекорд. Последние два гола позволили португальцам обыграть вчера вечером команду Ирландии.

Тони Револори присоединился к актерскому составу нового фильма Уэса Андерсона. Это будет их третья совместная работа после «Отеля „Гранд Будапешт“» и «Французского вестника».

В сети появилось сразу несколько трейлеров — триллера «Мой сын» Кристиана Кариона, боевика «Красное уведомление» Роусона Маршалла Тербера и третьего сезона сериала «Роковой патруль».

Канье Уэст опубликовал клип на трек «Come to Life» из его нового альбома «Donda». В нем сначала рэпер сгорает в копии своего дома детства, а после вновь женится на Ким Кардашьян.

Во время пандемии Элтон Джон записал новый альбом, уже 32-й в карьере певца. На нем — 16 треков, созданных в коллаборации с другими артистами, например Майли Сайрус, Lil Nas X и Риной Саваямой. Релиз состоится 22 октября.

Джонни Марр анонсировал пластинку из двух частей «Fever Dreams, Pts. 1–4». Первая половина выйдет 15 октября, ее заглавный сингл уже появился в сети.

Уже завтра в клубе Powerhouse состоится шоукейс «Афиши Daily» в рамках Moscow Music Week. На мероприятии выступят Lovesomemama, «Гафт», Lust Supper, Nedoremeslo, Наша Таня и Iskrit. Количество билетов ограничено.

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