Власти обязали приложение GetContact передавать данные пользователей силовикам

Приложение GetContact, с помощью которого пользователи могут узнать, как номер телефона записан у других людей, внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Внимание на это обратила «Роскомсвобода».

Все сервисы, входящие в ОРИ, в соответствии с положениями «пакета Яровой» (374-ФЗ) обязаны собирать, хранить и делиться по запросу пользовательскими данными со спецслужбами.

Для работы GetContact запрашивает доступ к телефонной книге пользователей и хранит полученные данные на сервере компании. Таким образом, человек делится не только своим номером, но и всеми контактами (номерами и именами), которые есть у него на телефоне.

В феврале 2018 года Роскомнадзор инициировал проверку сервиса на соответствие с российскими законами. В ведомстве предупредили пользователей GetContact о возможной передаче собранной базы мошенникам и коллекторам.

В марте 2018 года после взаимодействия с РКН сервис принял решение локализовать базы данных россиян на территории страны в соответствии с законом «О персональных данных».

На данный момент количество скачиваний GetContact достигло 150 млн.

В реестре организаторов распространения информации находятся 307 ресурсов. Среди них «ЯПлакал», «Пикабу», «Яндекс.Недвижимость», Auto.ru, «Беру», Tinder, Rutube и «Авито».