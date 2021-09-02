В сети появился трейлер фильма «Мой сын» с Джеймсом МакЭвоем и Клэр Фой

В сети появился трейлер фильма «Мой сын», который выйдет на стриминговом сервисе Peacock 15 сентября. Главные роли в картине сыграли Джеймсом МакЭвой и Клэр Фой.
События ленты развернутся вокруг семьи, в которой пропал ребенок. После исчезновения мальчика его отец (его играет МакЭвой) возвращается в город, где живет его бывшая жена (Фой), и пытается найти ответы. Он обнаруживает, что сын был похищен.
Триллер снят по мотиву одноименного французского фильма 2017 года. В нем роль МакЭвоя исполнял Гийом Кане. Режиссером обеих картин выступил Кристиан Карион («Счастливого Рождества»).
Постановщик намеренно решил не рассказывать МакЭвою детали сюжета. Более того, Карион не прислал актеру даже его текст. Таким образом все происходящее с героем МакЭвоя на экране является импровизацией — это позволило добиться достоверности эмоций потерянного отца.