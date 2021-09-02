В сети появился трейлер фильма «Мой сын» с Джеймсом МакЭвоем и Клэр Фой

В сети появился трейлер фильма «Мой сын», который выйдет на стриминговом сервисе Peacock 15 сентября. Главные роли в картине сыграли Джеймсом МакЭвой и Клэр Фой.

События ленты развернутся вокруг семьи, в которой пропал ребенок. После исчезновения мальчика его отец (его играет МакЭвой) возвращается в город, где живет его бывшая жена (Фой), и пытается найти ответы. Он обнаруживает, что сын был похищен.