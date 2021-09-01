Natura Siberica закроет 80 магазинов и остановит производство товаров

Группа компаний Natura Siberica прекратит производство и продажу своих товаров. Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на президента компании Сергей Буйлова.

Он заявил, что из‑за расторжения лицензионного договора на использование товарных знаков Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Kitchen и других соосновательницей группы Ириной Трубниковой продукция больше не может выходить в прежнем виде.

«Мы вынуждены временно прекратить использование этих товарных знаков в нашей деятельности до прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж», — заявил Буйлов.

Товарные знаки зарегистрированы в данный момент на эстонскую компанию OU Good Design. У нее был договор с юридическим лицом Natura Siberica — ООО «Первое решение». Именно этот документ был расторгнут по инициативе Трубниковой после конфликта внутри коллектива.

В связи с этим новый президент группы Natura Siberica намерен закрыть 80 розничных магазинов и остановить производство. Часть торговых точек, как отмечает РБК, уже не работают. Буйлов надеется, что эти меры окажутся временными.

По информации источника, близкого к Трубниковой, магазины перестали работать еще несколько дней назад из‑за недопоставок и неработающей системы 1С. К этому привели, как считает источник, действия нового руководства и лично Буйлова.

Ирина Трубникова отказалась комментировать происходящее. Буйлов же заявил, что разрыв договора о товарных знакам — это попытка «блокировать компанию, создать гигантские убытки от вынужденного простоя производства и продаж».

«Товарные знаки, под которыми производится продукция Natura Siberica, были без очевидной коммерческой цели выведены за рубеж в 2020 году. С этого момента Ирина Трубникова и связанные с ней лица заложили бомбу замедленного действия под бизнесом российской части группы компаний, и сегодня эта бомба разорвалась», — сказал он.

Права на использование брендов перешли OU Good Design еще при жизни основателя Natura Siberica Андрея Трубникова. Это произошло на фоне судебного иска, связанного с пожаром на одном из заводов, где арендовала помещения одна из компаний Трубникова.

После смерти Андрея Трубникова в январе 2021 года внутри компании развернулся корпоративный конфликт — наследники не могут договориться о разделе власти. Cотрудники объявили о попытке рейдерского захвата и протестовали против нового управляющего — Сергея Буйлова. «Афиша Daily» узнавала точку зрения владелицы компании Ирины Трубниковой, которая 30 августа вернула себе контроль над производством и имуществом компании по решению следователя.