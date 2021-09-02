За сутки в России выявили 18 985 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 18 985 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 617 заражений больше, чем вчера.
Больше всего новых случаев в Москве — 1864. Следом идут Петербург, Московская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край, Воронежская и Самарская области, а также Красноярский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 6 956 318. За последние сутки выздоровели 18 669 пациентов, за все время с начала пандемии — 6 218 048. За сутки умерли 798 человек, за весь период — 184 812.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 217,5 млн. Россия находится на четвертом месте по этому показателю. На первом — США (38,9 млн), на втором — Индия (32,8 млн), на третьем — Бразилия (20,7 млн).