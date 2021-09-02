перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Роман Сергея Минаева «The Телки» получит экранизацию. Действие перенесут в наши дни 11:59
За сутки в России выявили 18 985 случаев коронавируса 11:45
Тони Револори, сыгравший портье в «Отеле „Гранд Будапешт“», снова поработает с Уэсом Андерсоном 11:17
Издание The Bell сообщило о новом взломе. В утренней рассылке читателей призвали к бойкоту выборов 10:57
«Миссия невыполнима-7» и «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом вновь перенесли 10:30
В России 11 видов животных отнесены к категории вероятно исчезнувших. Среди них лошадь Пржевальского 10:19
В Москве систему распознавания лиц научат вычислять маршруты преступников и их сообщников 9:48
Carlos Rodrigues/Getty Images
Криштиану Роналду побил мировой рекорд по числу голов за сборные 9:25
Появился трейлер третьего сезона сериала «Роковой патруль» 9:08
В рейтинг лучших университетов мира по версии Times Higher Education вошли 60 российских вузов 8:35
В сети появился трейлер фильма «Мой сын» с Джеймсом МакЭвоем и Клэр Фой 2:43
В Лондоне тату-художницы в костюмах женской груди устроили протест против политики Facebook 2:18
marco fileccia/Unsplash
В Новосибирске открыли класс для подготовки школьников к работе во ФСИН 1:34
В школе в Северной Каролине открыли стрельбу. Погиб один из учеников 0:41
Natura Siberica закроет 80 магазинов и остановит производство товаров Вчера в 23:27
Япония приостановит вакцинацию тремя партиями Moderna из‑за примеси нержавеющей стали в них Вчера в 22:32
Барри Левинсон снимет мини-сериал «Один гигантский скачок» о миссии «Аполлон-11» Вчера в 22:04
В РЖД пообещали сохранить исторический облик арки в Сыромятническом проезде в Москве Вчера в 21:54
Американские ученые засняли походку тихоходок. Посмотрите, какие они милые (и совсем не неуклюжие)! Вчера в 21:44
Элтон Джон выпустит альбом коллабораций. В нем участвовали Дуа Липа, Lil Nas X и Майли Сайрус Вчера в 21:18
Отключить рекламу

За сутки в России выявили 18 985 случаев коронавируса

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:45

За последние сутки в России зарегистрировали 18 985 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 617 заражений больше, чем вчера.

Больше всего новых случаев в Москве — 1864. Следом идут Петербург, Московская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край, Воронежская и Самарская области, а также Красноярский край.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 6 956 318. За последние сутки выздоровели 18 669 пациентов, за все время с начала пандемии — 6 218 048. За сутки умерли 798 человек, за весь период — 184 812.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 217,5 млн. Россия находится на четвертом месте по этому показателю. На первом — США (38,9 млн), на втором — Индия (32,8 млн), на третьем — Бразилия (20,7 млн).

События недели на afisha.ru
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ВОЗ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить