Появился трейлер третьего сезона сериала «Роковой патруль»

HBO Max выпустил трейлер третьего сезона сериала «Роковой патруль», поставленного по серии комиксов «Doom Patrol». Новые серии можно будет посмотреть уже с 23 сентября.

Мадам Руж будет в центре повествования предстоящего сезона, начиная с момента приземления ее машины времени. Ее сыграла Мишель Гомес.

Также выяснится, что у Руж есть прочные связи с Найлзом Колдером, известным как Шеф. Она хочет, чтобы герои отыскали группы суперзлодеев Братство Зла и Сестринство Дада и уничтожили их.