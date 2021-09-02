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Появился трейлер третьего сезона сериала «Роковой патруль»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:08

HBO Max выпустил трейлер третьего сезона сериала «Роковой патруль», поставленного по серии комиксов «Doom Patrol». Новые серии можно будет посмотреть уже с 23 сентября.

Мадам Руж будет в центре повествования предстоящего сезона, начиная с момента приземления ее машины времени. Ее сыграла Мишель Гомес.

Также выяснится, что у Руж есть прочные связи с Найлзом Колдером, известным как Шеф. Она хочет, чтобы герои отыскали группы суперзлодеев Братство Зла и Сестринство Дада и уничтожили их.

Сериал повествует о группе под названием «Роковой патруль», в которую входят супергерои, получившие свои способности из‑за несчастных случаев: Роботмен (Брендан Фрейзер), Негативный человек (Мэтт Бомер), Эластика (Эйприл Боулби), Безумная Джейн (Дайанна Герреро) и Киборг (Джойван Уэйд) из «Лиги справедливости». Также одним из главных персонажей сериала является Шеф (Тимоти Далтон).

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