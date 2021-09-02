Тони Револори, сыгравший портье в «Отеле „Гранд Будапешт“», снова поработает с Уэсом Андерсоном

Актер Тони Револори, известный по роли Зеро Мустафы в фильме Уэса Андерсона «Отель „Гранд Будапешт“», снимется в новом проекте режиссера. Это будет их третья совместная работа, пишет Deadline.

Помимо «Отеля „Гранд Будапешт“», который стал для Револори актерским прорывом, он снялся во «Французском вестнике» Андерсона, который летом показали в Каннах.

Детали нового фильма Андерсон держит в секрете — даже его название. Последней присоединившейся к актерскому составу стала Марго Робби, причем ее роль будет второстепенной. Также в съемках картины примут участие Эдриена Броди, Билл Мюррей и Том Хэнкс — последний ранее не работал с режиссером.

Тильда Суинтон, которая тоже примет участие в проекте, рассказала, что, хотя лента будет сниматься в Испании, речь в ней будет не об этой стране.

В начале лета в Чинчоне, небольшом городке к юго-востоку от Мадрида, начали строить декорации для фильма. Они, по свидетельствам очевидцев, напоминают пустынный пейзаж в духе классических вестернов.