Криштиану Роналду побил мировой рекорд по числу голов за сборные

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду установил новый рекорд по количеству голов, забитых в составе национальной команды.

Вечером 1 сентября в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против сборной Ирландии футболист забил два мяча в самом конце игры — на 89-й и 6-й добавленной ко второму тайму минуте.

В результате Португалия победила со счетом 2:1, а для Роналду эти голы стали 110-м и 111-м за национальную сборную.