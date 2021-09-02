Криштиану Роналду побил мировой рекорд по числу голов за сборные

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду установил новый рекорд по количеству голов, забитых в составе национальной команды.
Вечером 1 сентября в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против сборной Ирландии футболист забил два мяча в самом конце игры — на 89-й и 6-й добавленной ко второму тайму минуте.
В результате Португалия победила со счетом 2:1, а для Роналду эти голы стали 110-м и 111-м за национальную сборную.
До этого лучшим бомбардиром на уровне национальных команд был иранский нападающий Али Даеи. С 1993 по 2006 год он забил за сборную Ирана 109 мячей.