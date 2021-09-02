В рейтинг лучших университетов мира по версии Times Higher Education вошли 60 российских вузов

Журнал Times Higher Education включил в рейтинг лучших университетов мира 60 российских вузов. Это рекордное число за все годы существования списка.

На самой верхней строчке из всех университетов России оказался Московский государственный университет имени Ломоносова. За год он поднялся на 16 позиций и впервые занял 158-е место. МГУ — единственный российский вуз в топ-200 рейтинга.

Следом идут Московский физико-технический институт (он занял место в позициях от 201 до 250), Санкт-Петербургский политехнический университет и Высшая школа экономики (группа вузов с позициями от 301-350), а также МИФИ и Санкт-Петербургский горный университет (401-500). С полным списком можно ознакомиться здесь.

Первое место рейтинга шестой год подряд занял Оксфордский университет, на второй строчке — Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет. В первую десятку вошли только британские и американские вузы.

Больше всего университетов в топ-200 списка представлено из США (57), Великобритании (28) и Германии (22). В количественном показателе Россия занимает 26 место. Всего в рейтинге THE 1 662 учебных заведения из 99 стран.

В 2018 году МГУ занял первое место в рейтинге евразийских вузов по версии THE. В 2017 году университет занял 30-е место в репутационном рейтинге мировых вузов.