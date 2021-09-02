Дуэйн Джонсон, Райан Рейнолдс и Галь Гадот в первом трейлере фильма «Красное уведомление» от Netflix

В сети появился первый трейлер боевика «Красное уведомление». Премьера состоится 12 ноября на Netflix.
В ролике показали агента ФБР Джона Хартли (Дуэйн Джонсон), который разыскивает мошенника (Райан Рейнолдс) и похитительницу произведений искусства (Галь Гадот).
«Я давно слежу за вами. Каждый город, каждое ограбление, и теперь, когда на вас поставили красные метки, вы стали самыми разыскиваемыми преступниками в мире. А я единственный, кто может вас поймать», — сказал Хартли.
Фильм посвящен истории самой разыскиваемой преступницы, желающей украсть яйцо Клеопатры. На ее поиски отправили лучшего агента, которому в нелегком деле будет помогать величайший мошенник.
Название «Красное уведомление» является отсылкой к особому приказу Интерпола. Эта фраза указывает на глобальную тревогу и необходимость найти самых разыскиваемых преступников в мире.
Режиссером и сценаристом выступил Роусон Маршалл Тербер, который ранее работал над проектами «Небоскреб» и «Мы — Миллеры».
«Красное уведомление» станет одним из самых дорогих фильмов Netflix. Бюджет картины составил примерно 130 млн долларов.