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В 2021 году площадь лесных пожаров в России выросла на 20%

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:50

В 2021 году общая площадь лесных пожаров в России увеличилась более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.

По ее словам, количество лесных пожаров осталось прежним, однако они охватили более широкие территории. Причем первые пожары были зафиксированы еще в январе 2021 года на территории двух субъектов.

Абрамченко отметила, что в последние годы регионы России страдают от пожаров круглогодично, даже зимой. В более чем 66% случаев причинами возникновения огня становятся антропогенные факторы. Остальные 34% возгораний — следствие природных явлений.

На сегодняшний день, по информации «Авиалесохраны», в России остаются непотушенными 128 лесных пожаров. 35 из них происходят в Якутии, 3 — в Свердловской области, и еще 20 — в Иркутской области.

Режим ЧМ введен на территории четырех регионов: Нижегородской области, Республики Саха (Якутии), Мордовии и Республики Марий Эл.

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